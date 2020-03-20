Юран: "Кокорин идёт по пути Дзюбы"

Известный в прошлом российский футболист Сергей Юран поделился мнением о возрождении карьеры нападающего "Сочи" Александра Кокорина.

"Саша - молодец. Нравится мне как нападающий. Он умеет решить исход матча, сыграть нестандартно, поставить в тупик защитников. Здорово, что Кокорин не сломался в сложившейся ситуации, пошёл в "Сочи". Ну да, человек оступился. Но не настолько, чтобы добивать его до конца! Я реально очень радуюсь за него. Мне бы хотелось, чтобы он ещё поиграл в хорошем европейском клубе. В Германии или Англии. Уверен, там не потеряется.

У Дзюбы и Кокорина зеркальная ситуация. Манчини не видел Артёма в "Зените", и тот ушёл в "Арсенал". В итоге всё доказал, вернулся в сборную, выстрелил на Чемпионате Мира. Тогда Станислав Черчесов не закрыл для него дверь в национальную команду. Сегодня такая же история с Кокориным. Он сделал шаг назад, поехал в "Сочи". Но я не сомневаюсь, что вернётся в сборную. Сейчас Кокорин идёт по пути Дзюбы", - сказал Юран.

Напомним, что в составе "Сочи" Кокорин провёл 4 матча, в которых забил 3 гола и сделал 1 ассист.

В сборную России скандального форварда не вызывали с ноября 2017 года. За национальную команду он провёл 47 игр и отличился 12 раз.

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