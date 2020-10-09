Юран может возглавить "Уфу"
Руководство "Уфы" рассматривает вариант с приглашением Сергея Юрана на пост главного тренера команды.
Как сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на журналиста Илью Казакова, 51-летний специалист может возглавить башкирскую команду вместо Вадима Евсеева.
Также клубом изучаются кандидатуры Алексея Стукалова и Рашида Рахимова.
Ранее стало известно, что в шорт-лист "Уфы" входит и Олег Кононов, но сам тренер эту информацию опроверг.
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