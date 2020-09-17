Юран намерен направить в детский дом сумму его штрафа, наложенного РФС

Экс-тренер "Химок" Сергей Юран заявил, что планирует отправить в детский дом сумму штрафа, наложенного комитетом по этике РФС.

Напомним, в сентябре комитет по этике оштрафовал специалиста на 100 тысяч рублей после того, как он обвинил в своем уходе из подмосковного клуба гендиректора "Спартака" Шамиля Газизова.

"Мы обсудим с юристом все детали. Это деньги все-таки немаленькие. Хотел бы отправить в детский дом. Без разницы, скажет РФС или мы сами найдем детский дом, в который переведем средства. Надо, чтобы эта сумма пошла на хорошие дела. Хорошая сумма, чтобы что-то приобрести или куда-то поехать. Будем обсуждать с юристом. К концу недели, скорее всего, направим письмо в РФС по этому поводу", - цитирует Юрана РИА Новости.

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