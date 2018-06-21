Известный в прошлом футболист Сергей Юран назвал игрока, который поразил его в составе сборной России в стартовых матчах Чемпионата Мира.

"Из игроков я, прежде всего, выделю Игнашевича. Многие скептически к нему относились в последнее время. Но в двух играх он показал свой реальный класс. Сергей ниже своей планки не опустился. А вообще понравилось командное взаимодействие, целостность. Ну и физически сборная хорошо готова", - цитирует бывшего футболиста СЭ.

Напомним, Мидо считает, что Россия способна дать бой Испании и Португалии. | soccernews.ru