Юран о жеребьевке ЛЧ: "Спартаку" будет нелегко"

Известный в прошлом футболист Сергей Юран прокомментировал итоги жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов для московского "Спартака".

"Все зависит от того, как "Спартак" подойдет к началу чемпионата и кубкам в этом сезоне. "Базель" или ПАОК? Греки и швейцарцы команды не проходимые, как говорится, "на одной ноге". В обеих командах есть квалифицированные игроки. Думаю, что команды попались равные по уровню, "Спартаку" придется нелегко", - цитирует бывшего футболиста sport24.ru.

Напомним, свой комментарий по жеребьевке дал гендир "Спартака". | soccernews.ru