Юран об интересе "Уфы": "С удовольствием бы поработал"

Главный тренер "Зоркого" Сергей Юран рассказал, что думает об интересе к своей кандидатуре со стороны "Уфы".

"Я не руководитель "Уфы". Любой тренер, у которого нет результата, подвергается отставке. Среди тренеров даже ходит пословица "Подписываешь контракт - готовься к отставке". Это касается всех. Руководству нужен результат. Его нет. Тогда появляются все условия для рассмотрения других кандидатов на должность главного тренера.

Со мной пока руководство не связывалось, но если ходит такая информация, то могу сказать, что это приятно. В "Уфе" действительно есть все условия для работы.

На мой взгляд, "Уфа" - одна из лучших команд по работе руководства менеджмента, и эта команда должна добиваться результатов. Ребята не имеют права вылететь в первый дивизион.

Будет возможность, с удовольствием приеду и поработаю над башкирским футболом", - сказал Юран.

Ранее сообщалось, что клуб может возглавить Вадим Евсеев.

По итогам 20 туров "Уфа" занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.

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