Юран об ответном матче "Спартак" - ПАОК: "Мирча Луческу все подробно разложит по полочкам для своего сына"

Известный в прошлом футболист Сергей Юран оценил шансы московского "Спартака" на выход в следующий раунд Лиги Чемпионов.

"Гостевое поражение со счетом 2:3 - довольно неплохо перед ответным матчем. Вот при 2:4 было бы очень сложно решить задачу. В Москве будет совсем другой футбол. Конечно, Мирча Луческу все подробно разложит по полочкам для своего сына Рэзвана, который тренирует ПАОК. Греки наверняка отдадут инициативу, но вместе с тем не станут садиться в оборону, ожидая своего шанса при быстром выходе в атаку. Скоростные футболисты там есть. "Спартаку" придется потрудиться, но шансы - 60 на 40 в его пользу. У греков тоже далеко не все гладко в обороне", - цитирует бывшего футболиста официальный сайт УЕФА.

Напомним, Луческу посетил раздевалку "Спартака" после матча с ПАОКом. | soccernews.ru