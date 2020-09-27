Юран оценил выступления Кокорина за "Спартак"

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Юран оценил выступления Кокорина за "Спартак"

Экс-футболист и бывший главный тренер "Химок" Сергей Юран высказался о форварде "Спартака" Александре Кокорине, который не проявил себя в матче 9-го тура РПЛ с "Тамбовом" (2:0).

"Ну, я в шоке, два момента! Я считаю, что не готов он играть еще в стартовом составе. Понятно, что приглашали его под задачу, это хороший футболист, опытный и мастеровитый, но не готов он. И в матче ЦСКА вышел, ничем не помог, и сейчас тоже. Наверное, ему лучше сейчас выходить на минут 15-20, чтобы обрести уверенность. 

Повторю - Кокорин пока не готов помогать команде на 100%. Такого уровня футболист должен сам находить моменты и создавать их", - цитирует Юрана "Матч ТВ".

В этом сезоне 29-летний нападающий принял участие в 2 матчах РПЛ.

А еще: Тедеско оценил игру Кокорина в матче с "Тамбовом"| http://soccernews.ru
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