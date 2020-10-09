Юран отреагировал на слухи о работе в "Уфе"

Бывший наставник "Химок" Сергей Юран дал комментарии по поводу возникших слухов о заинтересованности "Уфы" в его услугах.

"Пока конкретного контакта не было, но всё возможно. Команда по уровню находится не на том месте в турнирной таблице, поэтому если поступит предложение, то, конечно, рассмотрю. Считаю, что команда не должна вылетать, это однозначно. Здесь нужно адекватно понимать ситуацию, надо понимать задачи, мнения болельщиков и руководства", - цитирует Юрана "Р-Спорт".

Напомним, что "Уфу" на этой неделе покинул Вадим Евсеев, который возглавлял команду полтора года.

Башкирцы по итогам 10 туров занимают предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.

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