Юран отреагировал на слухи о работе в "Уфе"
Бывший наставник "Химок" Сергей Юран дал комментарии по поводу возникших слухов о заинтересованности "Уфы" в его услугах.
"Пока конкретного контакта не было, но всё возможно. Команда по уровню находится не на том месте в турнирной таблице, поэтому если поступит предложение, то, конечно, рассмотрю. Считаю, что команда не должна вылетать, это однозначно. Здесь нужно адекватно понимать ситуацию, надо понимать задачи, мнения болельщиков и руководства", - цитирует Юрана "Р-Спорт".
Напомним, что "Уфу" на этой неделе покинул Вадим Евсеев, который возглавлял команду полтора года.
Башкирцы по итогам 10 туров занимают предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.
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