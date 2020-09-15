Юран поделился мнением о полузащитнике ЦСКА Николе Влашиче
Экс-тренер "Химок" Сергей Юран рассказал, что думает о хавбеке московского ЦСКА Николе Влашиче.
Ранее сообщалось, что ряд английских клубов, а также петербургский "Зенит" интересуются 22-летним хорватом.
"Такие иностранцы, как Влашич, только украшают российский футбол. Он каждый матч бьется на максимуме. Видно, что парень приехал не просто зарабатывать деньги, а отрабатывать их. Если Никола покинет Россию - это будет потеря и для ЦСКА, и для всей лиги. Руководству ЦСКА нужно сделать все, чтобы его сохранить.
Влашич - лидер в ЦСКА. Только финансовый вопрос может решить вопрос в пользу "Зенита". Последнее слово за Николой. Думаю, если по деньгам это будет плюс-минус тоже самое - Влашич останется в ЦСКА. А потом уже уедет в Европу", - цитирует Юрана Sport24.
В 2018 году футболист на правах аренды перешел в ЦСКА. Спустя год клуб выкупил Влашича у "Эвертона" за 15,7 миллиона евро.
В текущем сезоне хавбек участвовал в 5 матчах, забив 4 гола и сделал 2 ассиста.
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