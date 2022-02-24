Юран поделился мнением о Жиркове и Мамаеве
Фото твиттер "Химок"
Новый наставник "Химок" Сергей Юран дал оценку зимним новичкам команды Павлу Мамаеву и Юрию Жиркову.
"Я общаюсь с Павлом - вообще никаких проблем. Очень адекватный парень. Прекрасно понимает, что от него хотят. Считаю, он будет нам помощником. Я сам человек прямой. Сразу обозначаю условия. Мы либо договариваемся на берегу и все впрягаемся в общее дело, тащим этот рояль, либо лучше сразу расстаться. Это же простые истины. Всё нормально, налаживаем со всеми контакт.
Юра как был, так и остался скромным парнем. Иногда даже и не замечаешь, что он в команде. Профессионально работает, тихо, спокойно. Мы с ним пообщались. Возрастные футболисты сами должны давать мне посыл: сколько минут они смогут провести на поле на своём максимуме. Пусть это будет даже полчаса, но они должны выложиться на все 100 процентов.
Они все взрослые ребята, тот же Павел Мамаев, сами все прекрасно понимают. Прошли в футболе серьёзный путь, чувствуют свой организм. Юрка + трудяга. Я в нём уверен. Никогда не халтурит", - сказал Юран.
Напомним, что 33-летний Мамаев и 38-летний Жирков присоединились к "Химкам" в качестве свободных агентов.
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