Юран поделился ожиданиями от встречи "СКА-Хабаровск" с ЦСКА в Кубке России
Главный тренер "СКА-Хабаровск" Сергей Юран рассказал, чего ждет от матча 1/8 финала Кубка России с ЦСКА.
Встреча состоится 20 февраля в Москве.
"Жаль только, что с ЦСКА играем не у нас. Конечно, хотелось бы еще привезти сюда Премьер-лигу, порадовать болельщиков, в Хабаровске сыграть. Потому что в первую очередь мы играем для кого? Для болельщиков, для города, для края. Но, к сожалению, будем играть в Москве. Но это пока ни о чем не говорит.
Да, ЦСКА - один из лидеров в российском футболе, но все будет зависеть от нас. Как мы подготовимся, как мы на этот матч выйдем. Да, настрой будет дальше пройти. Поэтому тут будет самое главное психологически парней подготовить, чтобы казалось, что на табло написано не "ЦСКА - "СКА-Хабаровск", а "Динамо-Брянск", например, или "Акрон". Там такие же молодые парни играют, у которых две ноги, две руки и одна голова. Поэтому в этом плане, я думаю, что будет все нормально. Будем настраиваться и стараться выжать максимум из себя", - цитирует Юрана пресс-служба дальневосточного клуба.
Не пропустите: Гончаренко подвел итоги жеребьевки Кубка России| http://soccernews.ru
главное
-
"Волгарь" разгромил "Акрон", "Текстильщик" оказался сильнее "Балтики" и другие итоги матчей ФНЛ
-
В "Спартаке" опровергли информацию о заражении Айртона коронавирусом
-
Голкипер "Спартака" Максименко стал новым капитаном молодежной сборной России
-
Кварацхелия заразился коронавирусом в расположении сборной Грузии
-
"Бавария" не хочет расставаться с Алабой. Клуб не будет продавать игрока в январе
Лента новостей
-
В "Рубине" высказались о заражении Кварацхелии коронавирусом
-
Шунин рассказал, что в 20 лет мог стать игроком "Локомотива"
-
"Волгарь" разгромил "Акрон", "Текстильщик" оказался сильнее "Балтики" и другие итоги матчей ФНЛ
-
В "Уфе" высказались по поводу возможного ухода Кашшаи
-
В "Спартаке" опровергли информацию о заражении Айртона коронавирусом
-
Защитник "Спартака" Айртон сдал положительный тест на коронавирус
-
Киммих стал лучшим игроком "Баварии" в октябре
-
Браим Диас: "Ибрагимович - ровесник моего отца, но он все еще делает результат"
-
Юран поделился ожиданиями от встречи "СКА-Хабаровск" с ЦСКА в Кубке России
-
"Алания" и "Велес" сыграли вничью в матче ФНЛ
-
Девушка Роналду показала, как сидит на шпагате на яхте
-
Голкипер "Спартака" Максименко стал новым капитаном молодежной сборной России
-
Кварацхелия заразился коронавирусом в расположении сборной Грузии
-
Радимов высказался о результатах "Спартака"
-
"Бавария" не хочет расставаться с Алабой. Клуб не будет продавать игрока в январе
-
"Крылья Советов" и "Краснодар-2" обменялись голами в матче ФНЛ
-
Вадим Евсеев: "Без Лоськова лося в лесу не встретишь, наверное"
-
Кононов покинул "Ригу" по семейным обстоятельствам
-
Черчесов высказался о состоянии Черышева и Миранчука
-
Неймар и ПСЖ близки к продлению контракта до 2025 года