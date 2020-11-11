Юран поделился ожиданиями от встречи "СКА-Хабаровск" с ЦСКА в Кубке России

Главный тренер "СКА-Хабаровск" Сергей Юран рассказал, чего ждет от матча 1/8 финала Кубка России с ЦСКА.

Встреча состоится 20 февраля в Москве.

"Жаль только, что с ЦСКА играем не у нас. Конечно, хотелось бы еще привезти сюда Премьер-лигу, порадовать болельщиков, в Хабаровске сыграть. Потому что в первую очередь мы играем для кого? Для болельщиков, для города, для края. Но, к сожалению, будем играть в Москве. Но это пока ни о чем не говорит.

Да, ЦСКА - один из лидеров в российском футболе, но все будет зависеть от нас. Как мы подготовимся, как мы на этот матч выйдем. Да, настрой будет дальше пройти. Поэтому тут будет самое главное психологически парней подготовить, чтобы казалось, что на табло написано не "ЦСКА - "СКА-Хабаровск", а "Динамо-Брянск", например, или "Акрон". Там такие же молодые парни играют, у которых две ноги, две руки и одна голова. Поэтому в этом плане, я думаю, что будет все нормально. Будем настраиваться и стараться выжать максимум из себя", - цитирует Юрана пресс-служба дальневосточного клуба.

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