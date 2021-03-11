Юран посоветовал Кокорину уйти из футбола

Теги александр кокоринсергей юранфиорентина

Юран посоветовал Кокорину уйти из футбола

Известный российский тренер Сергей Юран выразил мнение, что нападающий Александр Кокорин не заиграет в итальянской "Фиорентине" и ему стоит завершить карьеру.

"Кокорину пора уже разобраться в самом себе. Александру надо понять, хочет ли он вообще играть в футбол или пришло время заканчивать. В Италии ему будет очень сложно. В Европе нужно буквально на каждой тренировке выкладываться на 100 процентов. Я не уверен, что Кокорин готов пахать. Боюсь, у него нет шансов в "Фиорентине" вернуться на свой оптимальный уровень", - приводит слова Юрана "Спорт-Экспресс".

29-летний Кокорин перешел в "Фиорентину" из "Спартака" в январе 2021 года за 4,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне форвард провел за итальянский клуб три матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Массажист Кокорина сравнил россиянина с Мбаппе. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

Куман не заинтересован в переходе Агуэро. Тренеру нужен другой форвард

Куман не заинтересован в переходе Агуэро. Тренеру нужен другой форвард

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов