Юран посоветовал Кокорину уйти из футбола

Известный российский тренер Сергей Юран выразил мнение, что нападающий Александр Кокорин не заиграет в итальянской "Фиорентине" и ему стоит завершить карьеру.

"Кокорину пора уже разобраться в самом себе. Александру надо понять, хочет ли он вообще играть в футбол или пришло время заканчивать. В Италии ему будет очень сложно. В Европе нужно буквально на каждой тренировке выкладываться на 100 процентов. Я не уверен, что Кокорин готов пахать. Боюсь, у него нет шансов в "Фиорентине" вернуться на свой оптимальный уровень", - приводит слова Юрана "Спорт-Экспресс".

29-летний Кокорин перешел в "Фиорентину" из "Спартака" в январе 2021 года за 4,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне форвард провел за итальянский клуб три матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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