Юран приглашен в РФС на беседу по теме "Химок" и его скандальных высказываний

РФС пригласил экс-тренера "Химок" Сергея Юрана для разъяснения ситуации с подмосковной командой, а также его скандальных высказываниях о своем увольнении.

Ранее специалист заявил, что министр спорта Московской области Роман Терюшков обсуждал с генеральным директором "Спартака" Шамилем Газизовым зарплаты и другие финансовые нюансы. Тренер также утверждал, что причиной его увольнения стало указание из московского клуба.

В связи с этим РФС решил проверить договорённости "Спартака" и "Химок".

Напомним, что команда под руководством Юрана вышла в РПЛ и пробилась в финал Кубка России, где уступила "Зениту" (0:1).

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