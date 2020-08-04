Юран приглашен в РФС на беседу по теме "Химок" и его скандальных высказываний
РФС пригласил экс-тренера "Химок" Сергея Юрана для разъяснения ситуации с подмосковной командой, а также его скандальных высказываниях о своем увольнении.
Ранее специалист заявил, что министр спорта Московской области Роман Терюшков обсуждал с генеральным директором "Спартака" Шамилем Газизовым зарплаты и другие финансовые нюансы. Тренер также утверждал, что причиной его увольнения стало указание из московского клуба.
В связи с этим РФС решил проверить договорённости "Спартака" и "Химок".
Напомним, что команда под руководством Юрана вышла в РПЛ и пробилась в финал Кубка России, где уступила "Зениту" (0:1).
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|Команда
|М
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|1
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|2
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|22
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|3
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|22
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|5
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|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
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|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
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|Крылья Советов
|23
|22