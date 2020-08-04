Юран прокомментировал расторжение контракта с "Химками"

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Юран прокомментировал расторжение контракта с "Химками"

Экс-тренер "Химок" Сергей Юран высказался по поводу расторжения контракта с подмосковным клубом.

"Могу сказать следующее. Сегодня мы расторгли контракт с "Химками" по обоюдному согласию сторон.

Благодарен команде, парням. Они молодцы, дошли до финала Кубка России. Желаю им обойтись без травм. Конечно, буду за них переживать и болеть.

Смотрю теперь только вперед. Уже стали поступать звонки, появляются варианты по трудоустройству.

Надеюсь, в ближайшее время вернусь к своей любимой работе. Я предан футболу до мозга костей. Это вы могли увидеть по полуфиналу и финалу Кубка России.

Еще раз хочу сказать спасибо команде. У нас была семья, коллектив. Желаю им удачи в Премьер-лиге", - цитирует специалиста "Спорт-Экспресс".

Напомним, что команда под руководством наставника вышла в РПЛ и пробилась в финал Кубка России, где уступила "Зениту" (0:1).

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