Юран рассказал, готов ли вернуться в "Химки"
Бывший наставник "Химок" Сергей Юран допускает своё возвращение в подмосковный клуб.
Напомним, что 51-летнего специалиста со скандалом уволили в августе. С тех пор он остаётся без работы.
"Мог бы я вернуться в "Химки"? В целом, почему нет. Постоянно обижаться - детский сад. Будут предложения – будем разговаривать. Хотелось бы, чтобы "Химки" поднялись в таблице. Всё возможно", - сказал Юран.
По итогам 7 туров "Химки" занимают предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.
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|Команда
|М
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|22
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|3
|Краснодар
|22
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|4
|Ростов
|23
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|5
|ЦСКА Москва
|22
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|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22