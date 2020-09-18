Юран рассказал, готов ли вернуться в "Химки"

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Юран рассказал, готов ли вернуться в "Химки"

Бывший наставник "Химок" Сергей Юран допускает своё возвращение в подмосковный клуб.

Напомним, что 51-летнего специалиста со скандалом уволили в августе. С тех пор он остаётся без работы.

"Мог бы я вернуться в "Химки"? В целом, почему нет. Постоянно обижаться - детский сад. Будут предложения – будем разговаривать. Хотелось бы, чтобы "Химки" поднялись в таблице. Всё возможно", - сказал Юран.

По итогам 7 туров "Химки" занимают предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.

Не пропустите: Юран намерен направить в детский дом сумму его штрафа, наложенного РФС. | http://soccernews.ru
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