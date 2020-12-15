Юран рассказал о переписанном возрасте хавбека "Спартака" Урунова

Главный тренер "СКА-Хабаровска" Сергей Юран в эфире "Матч Премьер" сделал громкое заявление о полузащитнике московского "Спартака" Остоне Урунове.

По его словам, хавбек заметно старше заявленных официально 19 лет (на этой неделе исполнится 20).

"У нас переписывают на 5-10 лет. По Кокорину непонятная ситуация была. В футбольной тусовке все знают. Приводят футболиста из "Уфы", все знают, что он на 4-5 лет старше. Это тоже не секрет, в принципе", - сказал Юран.

Летом "Спартак" заплатил за Урунова 1 миллион евро. В его активе 9 матчей и 1 гол.

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