Юран рассказал о своём увольнении из "Химок"

Бывший наставник "Химок" Сергей Юран дал комментарии по поводу решения подмосковного клуба отправить его в отставку.

"Меня не уволили из "Химок", даже не дали уведомления. Удивлён заявлению "Химок" о моём уходе, это очень странно. Официальных документов я не подписывал. Моя трудовая книжка лежит в клубе. Только на словах сказано, что будут разрывать контракт. Я - действующий тренер команды. По закону должны проинформировать за две недели до увольнения. Я вчера зашёл к гендиректору Зайцеву, он спросил, как будем разрывать контракт. Ответил ему, что там всё написано.

Я не уволен. Сегодня я хотел пойти на тренировку, но меня не пустили на базу забрать вещи. Пришлось звонить, хорошо, есть люди, кто мог помочь. И ребята хотели со мной пообщаться, но и их охрана не выпускала с базы. На что это похоже? И всё же футболисты настояли на том, чтобы их выпустили. Это нужно было видеть со стороны. Дикий Запад. Длительность моего контракта? Официально могу заявить. До его окончания осталось чуть меньше трёх лет", - сказал Юран.

Напомним, что под руководством 51-летнего специалиста "Химки" вышли в РПЛ и добрались до финала Кубка России, где уступили "Зениту" (0:1).

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