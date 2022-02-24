Юран: "С удовольствием поработал бы с Кокориным"

Теги химкисергей юраналександр кокоринфиорентина

Юран: "С удовольствием поработал бы с Кокориным"

Фото твиттер "Химок"

Новый наставник "Химок" Сергей Юран признался, что хотел бы заполучить нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина.

Текущей зимой сообщалось об интересе подмосковного клуба к 30-летнему футболисту, однако трансфер так и не состоялся.

"Слышал, что такой вариант рассматривался ещё до меня. Но вроде бы "Фиорентина" не отпустила. Я бы с удовольствием с Кокориным поработал. Мы бы точно нашли взаимопонимание. Он бы вернулся на свой уровень в "Химках". Если такой шанс представится, я буду только за", - сказал Юран.

В этом сезоне Кокорин сыграл 6 матчей, результативными действиями не отличался. В последний раз он выходил на поле 10 января.

Не пропустите: "Химки" усилились защитником сборной Грузии. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

РПЛ отреагировала на слухи о переносе матчей 19-го тура

РПЛ отреагировала на слухи о переносе матчей 19-го тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов