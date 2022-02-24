Юран: "С удовольствием поработал бы с Кокориным"

Фото твиттер "Химок"

Новый наставник "Химок" Сергей Юран признался, что хотел бы заполучить нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина.

Текущей зимой сообщалось об интересе подмосковного клуба к 30-летнему футболисту, однако трансфер так и не состоялся.

"Слышал, что такой вариант рассматривался ещё до меня. Но вроде бы "Фиорентина" не отпустила. Я бы с удовольствием с Кокориным поработал. Мы бы точно нашли взаимопонимание. Он бы вернулся на свой уровень в "Химках". Если такой шанс представится, я буду только за", - сказал Юран.

В этом сезоне Кокорин сыграл 6 матчей, результативными действиями не отличался. В последний раз он выходил на поле 10 января.

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