Юран: "С удовольствием поработал бы с Кокориным"
Фото твиттер "Химок"
Новый наставник "Химок" Сергей Юран признался, что хотел бы заполучить нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина.
Текущей зимой сообщалось об интересе подмосковного клуба к 30-летнему футболисту, однако трансфер так и не состоялся.
"Слышал, что такой вариант рассматривался ещё до меня. Но вроде бы "Фиорентина" не отпустила. Я бы с удовольствием с Кокориным поработал. Мы бы точно нашли взаимопонимание. Он бы вернулся на свой уровень в "Химках". Если такой шанс представится, я буду только за", - сказал Юран.
В этом сезоне Кокорин сыграл 6 матчей, результативными действиями не отличался. В последний раз он выходил на поле 10 января.
Не пропустите: "Химки" усилились защитником сборной Грузии. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Чемпионат Украины официально приостановлен из-за военного положения в стране
-
Проведение двух матчей 19-го тура РПЛ находится под вопросом из-за военной операции на Украине
-
УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов
-
Гасперини: "Надеюсь, систему VAR униточжат"
-
Главные новости дня: 23 февраля
Лента новостей
-
Шведский клуб отказал "Локомотиву" в трансфере Сведберга из-за военной операции России в Украине
-
1
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед": "Роналду нужен клубу только для продажи футболок и пиара"
-
Лукаку готов пойти на понижение зарплаты ради возвращения в "Интер"
-
1
Пети: "Я испытываю искреннюю печаль, когда наблюдаю за Месси на поле"
-
Уткин отреагировал на начало российской военной операции на Украине
-
Юран поделился мнением о Жиркове и Мамаеве
-
Гендиректор "Зенита" отказался комментировать возможную отмену матча с "Бетисом"
-
Луческу: "Я не трус и не покину Киев"
-
Новичок "Зенита" Адамов: "Думаю, я защищаюсь не хуже Трента Александра-Арнольда"
-
У РПЛ нет планов приостанавливать чемпионат
-
Рангник установил клубный антирекорд "Манчестер Юнайтед"
-
Смолов: "Нет войне!"
-
Юран: "С удовольствием поработал бы с Кокориным"
-
Эланга установил два рекорда в матче "Атлетико" - "Манчестер Юнайтед"
-
Адамов рассказал о несостоявшемся переходе в "Локомотив"
-
РПЛ отреагировала на слухи о переносе матчей 19-го тура
-
Фелиш подвёл итоги матча "Атлетико" - "Манчестер Юнайтед"
-
Чемпионат Украины официально приостановлен из-за военного положения в стране
-
Роналду высказался после ничьей с "Атлетико"
-
"Динамо" отменило пресс-конференцию Шварца, посвящённую возобновлению РПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17