Юран: "Сборная России старалась, но сама себе сделала харакири"

Тренер и экс-игрок сборной России Сергей Юран разочарован результатом матча ЧМ-2018 между сборными Уругвая и России (3:0).

По словам специалиста, россияне провели матч с "командой другого уровня".

"Уругвай – не Саудовская Аравия и не Египет. А душ, возможно, пойдет на пользу. Сборная старалась, но сама себе сделала харакири. Первая ошибка – первый забитый Суаресом гол. Плюс две желтые карточки. Ребята старались, но сами виноваты: остались в меньшинстве, тут уже и не было шансов. Миранчук очень старался, но оборона – не его конек»" – сказал Юран. | soccernews.ru