Юран: "Ситуация с Глушаковым и Комбаровым в "Спартаке" выглядит немножко смешно"

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Юран: "Ситуация с Глушаковым и Комбаровым в "Спартаке" выглядит немножко смешно"Известный в прошлом футболист Сергей Юран высказался о ситуации, в которой оказались игроки московского "Спартака" Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров, переставший попадать в состав своей команды на матчи чемпионата России.

"Нужно ли приглашать Глушакова и Комбарова с борную? А у нас есть другой выбор? Я не думаю, что эти футболисты не проходят в состав по спортивной части. Там что-то внутри. До этого игроки были на ведущих ролях в "Спартаке", а сейчас вдруг они не проходят в состав по спортивному принципу? Это выглядит немножко смешно. Думаю, что это внутренний конфликт. А сборной они нужны однозначно. Это опыт. Глушаков и Комбаров умеют играть. Выбор у нас не велик и кандидатуры этих двух футболистов, на мой взгляд, даже не обсуждаются", - цитирует бывшего футболиста СЭ.

Напомним, Юран хочет видеть Дзюбу в сборной. | soccernews.ru

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