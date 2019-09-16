Юран: "Спартак" может попасть в Книгу рекордов Гиннесса"



Бывший футболист и тренер "Спартака" Сергей Юран выразил мнение, что "красно-белым" не стоит постоянно менять тренеров.

"Федун дает понять, что сейчас результаты его не устраивают. У Кононова есть время до декабря, чтобы выправить ситуацию. Если не получится, то будут приниматься решения. Мне интересно, кто в "Спартаке" занимался селекцией: Кононов или ему привозили футболистов.

"Спартак" может попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Сколько тренеров там сменилось! В машине можно поменять колесо, и она поедет. А тренеру нужно дать какое-то время. Здесь же сразу крик-шум: "Давайте другого тренера! Этот не устраивает". Из-за такой чехарды и нет результата", - приводят слова Юрана российские СМИ.

После девяти туров "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге, отставая от лидирующего "Зенита" на шесть очков. В 10-м туре "красно-белые" на выезде сыграют с "Уфой". Матч состоится 20 сентября.

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