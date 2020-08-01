Юран: "Спартак" назначает тренеров "Химок"? Хочу позвонить Федуну и спросить"
Экс-тренер "Химок" Сергей Юран отреагировал на комментарии генерального директора клуба Александра Зайцева касательно его увольнения.
"Все, что он сказал - полная ерунда! Все произошло после вечерней тренировки, очень неожиданно. Это полный беспредел, я пока не понимаю, что случилось. Мне нужно немного времени подумать, а потом соберу пресс-конференцию.
Мы прибыли на базу после тренировки. Мне позвонил министр спорта Московской области. Сказал, что они, типа, не согласовали мою кандидатуру со "Спартаком". При чем здесь "Спартак"? Хочу позвонить Леониду Федуну и спросить.
Потом со мной связался Зайцев: "Сергей Николаевич, ты не уехал ещё с базы? Можешь в офис зайти?" Я пришел. Он мне сразу вопрос: "Как будем расторгать контракт?" Я ответил: "Там всё прописано, все условия, согласно которым мой контракт может быть расторгнут". И отправился домой. Вот сейчас сижу и думаю: что это было? "Спартак" назначает тренеров "Химок"? Выходит, что так", - заявил Юран.
Читайте также: Юран рассказал, по чьему указанию его уволили из "Химок". | http://soccernews.ru
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