Юран: "Сюрпризов от нальчикского "Спартака" ждать сложно"
Известный в прошлом футболист, а ныне тренер Сергей Юран высказался о сегодняшнем матче московского "Спартака" против "Спартака" из Нальчика в рамках 1/8 финала кубка России.
"Сюрпризов от нальчикского "Спартака" ждать сложно - уровень футболистов не тот. При всем уважении, это все-таки вторая лига. Поэтому Нальчику будет сложно что-то противопоставить или навязать свою игру, играть в атаку. Скорее всего, следует ждать от них оборонительного футбола. Ну и еще, нальчане будут ждать свой момент - угловой какой-нибудь, стандарт.
Не думаю, что "Спартаку" из Нальчика даст преимущество дополнительный выходной из-за отмены матча с "Ротором-2" в ПФЛ. "Жигули" и "Мерседес" - какое тут преимущество? Здесь хоть выходной, хоть еще что", - цитирует бывшего футболиста чемпионат.com.
Не пропустите превью к матчу двух "Спартаков". | soccernews.ru
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