Юран: "Тедеско - не уровень "Спартака"

Бывший форвард "Спартака" Сергей Юран заявил, что новый тренер "красно-белых" Доменико Тедеско не убедил его своей работой в московской команде.

"На мой взгляд, Тедеско - не уровень "Спартака". Опыта мало, иностранец... Не может тренер работать через переводчика!" - сказал Юран.

Напомним, что "Спартак" назначил Тедеско 14 октября, под его руководством команда провела 4 матча (2 победы, 1 ничья, 1 поражение).

Юран выступал за столичный клуб в 1995 и 1999 годах. Кроме того, он начинал тренерскую карьеру в детских командах "красно-белых".

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