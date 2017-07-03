Юран: "В предстоящем сезоне - только двое фаворитов"
Известный в прошлом футболист, а ныне тренер Сергей Юран оценил шансы лидеров российского футбола на чемпионство в новом сезоне.
"Кто фаворит сезона? "Спартак" и "Зенит". У ЦСКА есть сложности в плане финансов, комплектации команды. У "Локо" и "Краснодара" тоже не все однозначно. "Рубин" не стоит сбрасывать со счетов, но, наверное, сезон на разбор с составом понадобиться. Поэтому явных фаворитов только двое - "Спартак" и "Зенит", - цитирует бывшего футболиста Советский спорт.
Напомним, Сарсания видит в Паредесе ключевого игрока "Зенита". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Спартак Москва
|30
|69
|2
|ЦСКА Москва
|30
|62
|3
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|61
|4
|Краснодар
|30
|49
|5
|Терек Грозный
|30
|48
|6
|Ростов
|30
|48
|7
|Уфа
|30
|43
|8
|Локомотив Москва
|30
|42
|9
|Рубин
|30
|38
|10
|Амкар
|30
|35
|11
|Урал
|30
|30
|12
|Анжи
|30
|30
|13
|Оренбург
|30
|30
|14
|Арсенал Тула
|30
|28
|15
|Крылья Советов
|30
|28
|16
|Томь
|30
|14