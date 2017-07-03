Юран: "В предстоящем сезоне - только двое фаворитов"

Известный в прошлом футболист, а ныне тренер Сергей Юран оценил шансы лидеров российского футбола на чемпионство в новом сезоне.

"Кто фаворит сезона? "Спартак" и "Зенит". У ЦСКА есть сложности в плане финансов, комплектации команды. У "Локо" и "Краснодара" тоже не все однозначно. "Рубин" не стоит сбрасывать со счетов, но, наверное, сезон на разбор с составом понадобиться. Поэтому явных фаворитов только двое - "Спартак" и "Зенит", - цитирует бывшего футболиста Советский спорт.

Напомним, Сарсания видит в Паредесе ключевого игрока "Зенита". | soccernews.ru