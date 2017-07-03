Юран: "В предстоящем сезоне - только двое фаворитов"

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Юран: "В предстоящем сезоне - только двое фаворитов"Известный в прошлом футболист, а ныне тренер Сергей Юран оценил шансы лидеров российского футбола на чемпионство в новом сезоне.

"Кто фаворит сезона? "Спартак" и "Зенит". У ЦСКА есть сложности в плане финансов, комплектации команды. У "Локо" и "Краснодара" тоже не все однозначно. "Рубин" не стоит сбрасывать со счетов, но, наверное, сезон на разбор с составом понадобиться. Поэтому явных фаворитов только двое - "Спартак" и "Зенит", - цитирует бывшего футболиста Советский спорт.

Напомним, Сарсания видит в Паредесе ключевого игрока "Зенита". | soccernews.ru

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Команда М О
1 Спартак Москва 30 69
2 ЦСКА Москва 30 62
3 Зенит Санкт-Петербург 30 61
4 Краснодар 30 49
5 Терек Грозный 30 48
6 Ростов 30 48
7 Уфа 30 43
8 Локомотив Москва 30 42
9 Рубин 30 38
10 Амкар 30 35
11 Урал 30 30
12 Анжи 30 30
13 Оренбург 30 30
14 Арсенал Тула 30 28
15 Крылья Советов 30 28
16 Томь 30 14
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