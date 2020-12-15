Юран вновь высказался о возрасте хавбека "Спартака" Урунова
Бывший тренер "Спартака" Сергей Юран заявил, что он не отказывается от своих слов по поводу возможно переписанного возраста узбекистанского полузащитника московского клуба Остона Урунова.
"Когда Урунов переходил в "Спартак", мне позвонили и сказали: "Слушай, ну ему не 19 лет. В Узбекистане это факт известный". Я уточнил: "Что, постарше, что ли?" Мне сказали: "Да, немножко постарше". В общем, люди удивились этому переходу. Мол, куда там в "Спартаке" смотрят — это же не усиление!" - приводит слова Юрана Sport24.
Ранее Юран заявил, что узбекский хавбек на 4-5 лет старше, чем заявлено официально (на этой неделе исполнится 20).
В нынешнем сезоне Урунов провел за "Спартак" девять матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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