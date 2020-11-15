Юран выиграл 6 из 7 игр после назначения в "СКА Хабаровск"

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Юран выиграл 6 из 7 игр после назначения в "СКА Хабаровск"

"СКА Хабаровск" одержал победу над "Текстильщиком" (1:0) в рамках 22-го тура ФНЛ.

Отметим, что хабаровский клуб выиграл 6 из 7 матчей после того, как тренером команды стал Сергей Юран.

С момента назначения Юрана "СКА Хабаровск" обыграл "Чертаново" (2:0), "Томь" (2:1), брянское "Динамо" (5:2), "Нефтехимик" (3:2), а также сыграл вничью с "Иртышом" (1:1).

В игре Кубка России СКА одолел "Рубин" Слуцкого (1:0).

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