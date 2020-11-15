Юран выиграл 6 из 7 игр после назначения в "СКА Хабаровск"
"СКА Хабаровск" одержал победу над "Текстильщиком" (1:0) в рамках 22-го тура ФНЛ.
Отметим, что хабаровский клуб выиграл 6 из 7 матчей после того, как тренером команды стал Сергей Юран.
С момента назначения Юрана "СКА Хабаровск" обыграл "Чертаново" (2:0), "Томь" (2:1), брянское "Динамо" (5:2), "Нефтехимик" (3:2), а также сыграл вничью с "Иртышом" (1:1).
В игре Кубка России СКА одолел "Рубин" Слуцкого (1:0).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ротор Волгоград
|27
|56
|2
|Химки
|27
|54
|3
|Чертаново
|27
|54
|4
|Торпедо Москва
|27
|53
|5
|Нефтехимик
|27
|48
|6
|СКА Хабаровск
|27
|43
|7
|Балтика
|27
|43
|8
|Шинник Ярославль
|27
|43
|9
|Томь
|27
|39
|10
|Чайка Песчанокопское
|27
|38
|11
|Shakhter-Volga-Olimpiets
|27
|36
|12
|Торпедо Армавир
|27
|30
|13
|Авангард Курск
|27
|29
|14
|Енисей Красноярск
|27
|28
|15
|Krasnodar II
|27
|28
|16
|Луч Владивосток
|27
|27
|17
|Спартак Москва II
|27
|26
|18
|Текстильщик
|27
|19
|19
|Факел
|27
|19
|20
|Мордовия Саранск
|27
|19