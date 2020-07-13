Юран выразил уверенность, что "Химки" сыграют в следующем сезоне РПЛ

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Юран выразил уверенность, что "Химки" сыграют в следующем сезоне РПЛ

Главный тренер "Химок" Сергей Юран заявил, что клуб в следующем сезоне будут выступать в РПЛ.

"Химки" по итогам кампании ФНЛ заняли второе место и получили право играть в элитном дивизионе, однако затем пошли слухи о том, что команда может остаться в ФНЛ из-за проблем с финансированием. В конце июня гендиректор "Химок" Василий Иванов заявлял, что решение об участии команды в следующем сезоне РПЛ еще не принято.

"Химки" не выходят в РПЛ? А почему у нас встреча в среду? Сегодня была встреча после пандемии. Генеральный директор присутствовал, глава города… Обсуждали, как команда готовится, тот же полуфинал Кубка России и еще какие-то моменты. В среду еще будет встреча, поэтому никакого окончательного решения нет. Мне бы сказали, наверное, об этом.

Надеюсь ли я на то, что "Химки" будут играть в РПЛ? Я не надеюсь, я знаю", - цитирует Юрана Sport24.

Ранее сообщалось, что "Химки" могут не попасть даже в ФНЛ в следующем сезоне.

Напомним, что "Химки" заняли первое место в досрочно завершившемся сезоне Футбольной национальной лиги. Если клуб откажется от выступлений в РПЛ, то из элитного дивизиона вылетит только одна команда.

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