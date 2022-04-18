Юран высказался о нулевой ничьей с "Нижним Новгородом"

Фото: сайт "Химок"\Автор неизвестен

Главный тренер "Химок" Сергей Юран прокомментировал ничью с "Нижним Новгородом" (0:0) в матче 25-го тура РПЛ.

"Боевая игра была, результат закономерный. Может быть, первый тайм немного скованно действовали в атаке, сдерживал груз ответственности за результат. Я предупреждал футболистов: столкнемся с хорошей, организованной, силовой командой.

Во втором тайме играли лучше, но, думаю, и мы, и "Нижний" на забитый мяч не наиграли.

В целом увезти отсюда ничью – это неплохой результат. Ребятами я доволен, план на игру работал, парни выполняли все требования, поэтому они молодцы", - сказал российский специалист.

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