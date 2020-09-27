Юран высказался о результатах "Спартака" при Тедеско

Экс-нападающий "Спартака" Сергей Юран высказался о результатах "красно-белых" при Доменико Тедеско.

"Да я ничего особенного пока не заметил! Когда "Спартак" сталкивается с глухой обороной, возникают проблемы. Вспомните матч в Волгограде. Красно-белые победили ведь только благодаря пенальти, который потом, ктстати, признали ошибочным. Или возьмите дерби с ЦСКА. Когда армейцы повели в счете, то отдали инициативу. И красно-белые не знали, что им делать! У Тедеско нет плана "Б". Если что-то идет не так, крайне сложно поменять ситуацию... Разберем еще раз матч с "Тамбовом". Вышел Соболев, зацепился, хотел пробить, мяч отскочил к Айртону, тот забил. Да, счет открыт, но я бы не назвал эту атаку осмысленной. А второй гол... Ну вы сами все понимаете (улыбается). Счастливый случай, ну и вратарь еще немного не доиграл эпизод. Вот вам и голы в ворота аутсайдера", - сказал тренер.

Также специалист высказался о возможном посте главного тренера в "Спартаке".

"Пока рано. Все покажет место "Спартака" в таблице перед уходом на зимнюю паузу", - заявил Юран.

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