Юран высказался о результатах "Спартака" при Тедеско

Теги спартак москвадоменико тедескосергей юран

Юран высказался о результатах "Спартака" при Тедеско

Экс-нападающий "Спартака" Сергей Юран высказался о результатах "красно-белых" при Доменико Тедеско.

"Да я ничего особенного пока не заметил! Когда "Спартак" сталкивается с глухой обороной, возникают проблемы. Вспомните матч в Волгограде. Красно-белые победили ведь только благодаря пенальти, который потом, ктстати, признали ошибочным. Или возьмите дерби с ЦСКА. Когда армейцы повели в счете, то отдали инициативу. И красно-белые не знали, что им делать! У Тедеско нет плана "Б". Если что-то идет не так, крайне сложно поменять ситуацию... Разберем еще раз матч с "Тамбовом". Вышел Соболев, зацепился, хотел пробить, мяч отскочил к Айртону, тот забил. Да, счет открыт, но я бы не назвал эту атаку осмысленной. А второй гол... Ну вы сами все понимаете (улыбается). Счастливый случай, ну и вратарь еще немного не доиграл эпизод. Вот вам и голы в ворота аутсайдера", - сказал тренер.

Также специалист высказался о возможном посте главного тренера в "Спартаке".

"Пока рано. Все покажет место "Спартака" в таблице перед уходом на зимнюю паузу", - заявил Юран.

А еще: Тедеско оценил игру Кокорина в матче с "Тамбовом"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Роналду обошел Путина в рейтинге самых уважаемых мужчин мира

Роналду обошел Путина в рейтинге самых уважаемых мужчин мира

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов