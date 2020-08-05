Юран высказался о своём будущем

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Юран высказался о своём будущем

Бывший главный тренер "Химок" Сергей Юран заявил, что вскоре вернётся к тренерской работе, при чём не исключено, что за границей.

"До конца месяца, думаю, всё определится, и я скоро вновь вернусь в любимую работу. Интерес есть не только в России, но и из Европы. Из Португалии, Австрии, Германии звонили агенты. Я 10 лет прожил за границей, поиграл, языки знаю", - сказал Юран.

"Химки" уволили 51-летнего специалиста в минувшую субботу, несмотря на недавний выход команды в финал Кубка России.

После отставки Юран сделал ряд резонансных заявлений. Среди прочего он сказал, что "Химки" стали фарм-клубом "Спартака" и будут дарить "красно-белым" очки.

Не пропустите: Стал известен размер компенсации Юрану за увольнение из "Химок". | http://soccernews.ru
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