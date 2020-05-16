Юран высказался по поводу досрочного завершения сезона в ФНЛ

Наставник "Химок" Сергей Юран прокомментировал досрочное завершение сезона ФНЛ.

"Я высказывал свое мнение о том, что возобновление чемпионата - неоправданный риск для футболистов, исходя из того, что этот риск есть. Тем более такая пауза может привести к травмам. Но я думаю, что руководство все проанализировало и принимало решение не спонтанно. Если решили так, то нужно с уважением относиться к этому.

Конечно, я считаю, что при принятии решения о завершении сезона в ФНЛ соблюдался спортивный принцип. Когда команды ставят задачи, они ставят их в начале чемпионата. И было сыграно уже большинство матчей", - передает слова Юрана "Матч ТВ".

Из-за пандемии коронавируса РФС решил досрочно завершить сезон в ФНЛ и посчитал нецелесообразным организовывать игры за повышение в классе.

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