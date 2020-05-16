Юран высказался по поводу досрочного завершения сезона в ФНЛ

Теги химки

Юран высказался по поводу досрочного завершения сезона в ФНЛ

Наставник "Химок" Сергей Юран прокомментировал досрочное завершение сезона ФНЛ.

"Я высказывал свое мнение о том, что возобновление чемпионата - неоправданный риск для футболистов, исходя из того, что этот риск есть. Тем более такая пауза может привести к травмам. Но я думаю, что руководство все проанализировало и принимало решение не спонтанно. Если решили так, то нужно с уважением относиться к этому.

Конечно, я считаю, что при принятии решения о завершении сезона в ФНЛ соблюдался спортивный принцип. Когда команды ставят задачи, они ставят их в начале чемпионата. И было сыграно уже большинство матчей", - передает слова Юрана "Матч ТВ".

Из-за пандемии коронавируса РФС решил досрочно завершить сезон в ФНЛ и посчитал нецелесообразным организовывать игры за повышение в классе.

Не пропустите: Дюков рассказал, как будут рассчитаны результаты РПЛ, если сезон не удастся доиграть. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

L'Equipe: Мбаппе, скорее всего, не перейдет в "Реал" летом

L'Equipe: Мбаппе, скорее всего, не перейдет в "Реал" летом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов