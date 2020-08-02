Агент Сафонов поделился информацией о будущем Глушакова

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал будущее Дениса Глушакова.

"Он очень скучает по дочкам, а ни скучают по нему. Поэтому он хочет быть ближе к дому. Он мог бы помочь "Динамо" и "Спартаку". Денис мне сказал, что готов вернуться в "Спартак" и уйти в аренду в "Химки". Однако прийти в Подмосковье и играть за 10 тысяч долларов в месяц он не готов. Учитывая семью, дочек, бракоразводный процесс. Ему нужно до конца заработать.

Рассматриваем варианты в России, Катаре, ОАЭ и Китае. Однако в приоритете - Россия", - заявил агент.

Напомним, что в конце июля у Глушакова истек контракт с "Ахматом".

Читайте также: "Спартак" опроверг требование Глушаковым зарплаты в 1,5 миллиона евро. | http://soccernews.ru