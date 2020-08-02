Юран заявил, что "Химки" и "Уфа" будут подкладываться под "Спартак"

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Юран заявил, что "Химки" и "Уфа" будут подкладываться под "Спартак"

Экс-тренер "Химок" Сергей Юран в разговоре с пранкером рассказал о связи клуба со "Спартаком".

"Это просто рейдерский захват. Я бы объяснил губернатору Андрею Воробьеву. Я за Московскую область переживаю и вообще за клуб. Туда барыги пришли. Команда разбегается. Многие покинули и покинут команду. Развал полный. Я пытался дозвониться губернатору.

Мы общались с министром спорта области Романом Терюшковым. По зарплате, по игрокам. Он планировал встречу с Шамилем Газизовым. Потом он мне сообщил: "Зарплату я не согласовал с Газизовым".

Мне сказали, что Газизову необходимо доказать Леониду Федуну правильность решения. "Химки" и "Уфа" теперь будут подкладываться под "Спартак". А это 12 очков", - приводит слова Юрана телеграм-канал "Мутко против".

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