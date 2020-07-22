Юран заявил, что "Химки" в следующем сезоне выступят в РПЛ

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Юран заявил, что "Химки" в следующем сезоне выступят в РПЛ

Главный тренер "Химок" Сергей Юран сказал, что команда в следующем сезоне будет играть в РПЛ.

В завершенном сезоне ФНЛ "Химки" заняли второе место в турнирной таблице и получили возможность повыситься в классе, однако из-за финансовых проблем выступление клуба в РПЛ под угрозой.

"Только что мне позвонил министр спорта Московской области Роман Игоревич Терюшков, мы уже обсуждали текущие вопросы - по поводу сборов, где команда будет собираться перед матчами. Например, есть вариант с Новогорском.

Да, министр подтвердил, мы - в РПЛ. А команде я еще утром, до звонка министра, объявил об этом", - передает слова Юрана "Советский спорт".

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