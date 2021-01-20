Юрана оштрафовали на 250 тысяч рублей за слова о возрасте Урунове
Комитета по этике РФС провел сегодня заседание, на котором поднимался вопрос о поведении наставника "СКА-Хабаровск" Сергея Юрана. По итогам встречи на специалиста был наложен штраф в размере 250 тысяч рублей, сообщает сайт РФС.
Напомним, Юран в эфире телеканала "Матч Премьер" отметил, что заявленный возраст узбекского хавбека "Спартака" Остона Урунова кажется ему сомнительным. Не смотря на то, что по паспорту игроку было 19 лет, Юран сказал, что Урунов в действительности "старше на четыре-пять лет".
Это уже не первый штраф специалиста. Он уже был оштрафован комитетом по этике РФС за фразу о том, что его увольнение из "Химок" связано с указанием от Шамиля Газизова, занимавшего на тот момент пост гендиректора "Спартака".
Читать также: В РПЛ убрали из списка арбитров семь судей | http://soccernews.ru
главное
-
У Миранчука дебют в стартовом составе "Аталанты" в Серии А
-
УЕФА выбрал команду года
-
"Фиорентина" согласовала со "Спартаком" трансфер Кокорина. Клубы ждут согласия футболиста
-
Роджерс подает очередную претензию на ТОП-4, Лємпард движется к увольнению: разбираем матч между "Лестером" и "Челси"
-
"Роме" грозит техническое поражение в матче со "Специей". Римский клуб уже вылетел из Кубка Италии
Лента новостей
-
Рио Фердинанд хочет войти в тренерский штаб "Манчестер Юнайтед"
-
Румменигге: возможен вариант проведения Евро-2020 в одной стране
-
Первый тренер Кокорина: "Саша смог заиграть сразу в каждом смоем клубе. Кроме "Спартака"
-
1
Юрана оштрафовали на 250 тысяч рублей за слова о возрасте Урунове
-
Дзюба попал в топ-50 самых влиятельных людей российского футбола
-
"Арсенал" расстался с Сократисом
-
У Миранчука дебют в стартовом составе "Аталанты" в Серии А
-
"Интеру" предложили взять в аренду Ориги
-
В РПЛ убрали из списка арбитров семь судей
-
2
Гвардиола - о Месси: "Лучший игрок, которого я когда-либо видел"
-
Переход Озила в "Фенербахче" отложен из-за карантина
-
УЕФА выбрал команду года
-
Пирло о Суперкубке: "Это не битва Пирло и Гаттузо. Это "Ювентус" – "Наполи""
-
Гайч не главный в трансферном списке "Болоньи", но интересен клубу
-
Капелло прокомментировал вероятный трансфер Кокорина в "Фиорентину"
-
"Интер" предложит "Арсеналу" обмен Эриксена на Торрейру
-
ПСЖ планирует выкупить Алессандро Флоренци у "Ромы"
-
"Спартак" подтвердил переговоры с "Фиорентиной" по Кокорину
-
Ловрен рассказал, какое место "Зенит" занял бы в АПЛ
-
Семак привился от коронавируса