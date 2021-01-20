Юрана оштрафовали на 250 тысяч рублей за слова о возрасте Урунове

1 Теги сергей юраностон уруновшамиль газизов

Юрана оштрафовали на 250 тысяч рублей за слова о возрасте УруновеКомитета по этике РФС провел сегодня заседание, на котором поднимался вопрос о поведении наставника "СКА-Хабаровск" Сергея Юрана. По итогам встречи на специалиста был наложен штраф в размере 250 тысяч рублей, сообщает сайт РФС.

Напомним, Юран в эфире телеканала "Матч Премьер" отметил, что заявленный возраст узбекского хавбека "Спартака" Остона Урунова кажется ему сомнительным. Не смотря на то, что по паспорту игроку было 19 лет, Юран сказал, что Урунов в действительности "старше на четыре-пять лет".

Это уже не первый штраф специалиста. Он уже был оштрафован комитетом по этике РФС за фразу о том, что его увольнение из "Химок" связано с указанием от Шамиля Газизова, занимавшего на тот момент пост гендиректора "Спартака".

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