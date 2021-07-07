Юрген Клинсманн считает Англию фаворитом Евро-2020

Фото: инстаграм Клинсманна/Автор неизвестен

Экс-тренер сборной Германии Юрген Клинсманн заявил, что для него сборная Англии изначально была фоворитом Евро-2020.

"Для меня Англия была фаворитом в борьбе за победу на Евро с самого начала турнира.

У них очень хорошая оборона, правильное сочетание игроков. У англичан есть, кому забивать. Их игроки обладают жадностью до голов", – сказал Клинсманн.

Сборная Англии сегодня сыграет со сборной Дании в полуфинале чемпионата Европы. Время начала игры - 22:00 (мск). Место проведения - Лондон.

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