Юрген Клинсманн считает Англию фаворитом Евро-2020
Фото: инстаграм Клинсманна/Автор неизвестен
Экс-тренер сборной Германии Юрген Клинсманн заявил, что для него сборная Англии изначально была фоворитом Евро-2020.
"Для меня Англия была фаворитом в борьбе за победу на Евро с самого начала турнира.
У них очень хорошая оборона, правильное сочетание игроков. У англичан есть, кому забивать. Их игроки обладают жадностью до голов", – сказал Клинсманн.
Сборная Англии сегодня сыграет со сборной Дании в полуфинале чемпионата Европы. Время начала игры - 22:00 (мск). Место проведения - Лондон.
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