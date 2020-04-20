Юрген Клопп научился завязывать галстук благодаря карантину

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Юрген Клопп научился завязывать галстук благодаря карантину

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что он научился завязывать галстук благодаря карантину, который был введен из-за угрозы распространения китайского коронавируса.

Немецкий специалист опубликовал видео с завязыванием галстука в Twitter.

После 29 туров "Ливерпуль" является безоговорочным лидером английской Премьер-лиги, опережая ближайшего преследователя на 25 очков. Для оформления чемпионства мерсисайдцам нужно набрать шесть очков. Впрочем, в настоящее время турнир приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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