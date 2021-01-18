Юрген Клопп назвал главную задачу "Ливерпуля" на сезон

Теги юрген клоппливерпуль

Юрген Клопп назвал главную задачу "Ливерпуля" на сезон

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что целью его команды в нынешнем сезоне является попадание в зону Лиги Чемпионов.

"Нам необходимо бороться за место в топ-4. В сезоне-2018/2019 мы стали бороться за титул только после того, как обеспечили себе попадание в Лигу Чемпионов. Тогда мы заняли второе место. 

В нынешнем сезоне будет очень упорная борьба за место в первой четверке. Я понимаю, что фанаты не являются терпеливыми людьми и они хотят, чтобы их команда выигрывала в каждом матче. Но каждый клуб проходит через тяжелые периоды. Сейчас мы просто играем в футбол, но у нас много травмированных игроков", - приводит слова Клоппа официальный сайт клуба.

Не пропустите: "Ливерпуль" выдал худший старт сезона в АПЛ при Клоппе. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

В "Аяксе" отреагировали на слухи об интересе "Спартака" к Промесу

В "Аяксе" отреагировали на слухи об интересе "Спартака" к Промесу

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов