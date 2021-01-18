Юрген Клопп назвал главную задачу "Ливерпуля" на сезон

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что целью его команды в нынешнем сезоне является попадание в зону Лиги Чемпионов.

"Нам необходимо бороться за место в топ-4. В сезоне-2018/2019 мы стали бороться за титул только после того, как обеспечили себе попадание в Лигу Чемпионов. Тогда мы заняли второе место.

В нынешнем сезоне будет очень упорная борьба за место в первой четверке. Я понимаю, что фанаты не являются терпеливыми людьми и они хотят, чтобы их команда выигрывала в каждом матче. Но каждый клуб проходит через тяжелые периоды. Сейчас мы просто играем в футбол, но у нас много травмированных игроков", - приводит слова Клоппа официальный сайт клуба.

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