Юрген Клопп назвал главных фаворитов Лиги Чемпионов

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Юрген Клопп назвал главных фаворитов Лиги Чемпионов

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что он считает главными фаворитами Лиги Чемпионов "Баварию" и "Манчестер Сити".

"Я считаю главными фаворитами Лиги Чемпионов "Баварию" и "Манчестер Сити". Они могли бы выдать выдающий финальный матч. Но, возможно, они встретятся в полуфинале или раньше. "Бавария" впечатляюще играла в чемпионате Германии до и после паузы. После того, как ее возглавил Флик, игра команды стала выглядеть намного сильнее.

Это будет интересный розыгрыш, так как он пройдет в новом формате. Но, когда вы видите состав "Манчестер Сити", то... Чтобы выиграть Лигу Чемпионов нужно иметь самый сильный состав", - приводит слова Клоппа Goal.

Напомним, что в четвертьфинал Лиги Чемпионов уже вышли "Аталанта", "Атлетико", ПСЖ и "РБ Лейпциг". Не сыграны четыре ответных матча 1/8 финала: "Барселона" - "Наполи" (первый матч - 1:1), "Манчестер Сити" - "Реал" (2:1), "Ювентус" - "Лион" (0:1) и "Бавария" - "Челси" (3:0).

Не пропустите: Клопп прокомментировал разгромное поражение "Ливерпуля" от "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru
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