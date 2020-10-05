Юрген Клопп назвал причину поражения "Ливерпуля" от "Астон Виллы" со счетом 2:7

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о поражении своей команды в матче 4-го тура чемпионата Англии против "Астон Виллы" (2:7).

"Нужно признать, что "Астон Вилла" играла хорошо. Соперник был в прекрасной форме, играл умно и целеустремленно. Мы таковыми не были. "Ливерпуль" имел хорошие моменты, которые не использовал. Но, если пропускаешь семь голов, то едва ли имеет смысл говорить, что матч мог завершиться со счетом 7:7. Мы допустили огромное количество ошибок. Мы теряли мячи в тех зонах, в которых не имели права. Никто не хочет проигрывать с таким счетом. Несколько лет назад мы говорили, что хотим сотворить историю. Сегодня был исторический момент, но явно не такой, как мы хотели", - приводит слова Клоппа ВВС.

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