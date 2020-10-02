Юрген Клопп назвал причину вылета "Ливерпуля" из Кубка лиги

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Юрген Клопп назвал причину вылета "Ливерпуля" из Кубка лиги

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал поражение команды в матче 4-го раунда Кубка английской лиги против "Арсенала" (0:0, 4:5 по пенальти).

"Если бы победитель матча определялся по итогам 90 минут, то выиграть должен был "Ливерпуль". Но мы находимся не в стране грез, нам нужно было забивать голы. Я многим доволен в этой встрече, мы ротировали состав, и футболисты хорошо себя проявили. Нам не хватило голов для победы", - приводит слова Клоппа Sky Sports.

Стоит отметить, что "Ливерпуль" 4 сезона подряд не проходит дальше 5-го раунда Кубка лиги и с 2012 года не выигрывает турнир.

Не пропустите: Клопп оценил игру Жоты в матче "Ливерпуль" - "Арсенал". | http://soccernews.ru
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