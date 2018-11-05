Юрген Клопп объяснил почему на матч с "Црвеной Звездой" не заявлен Шакири

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Юрген Клопп объяснил почему на матч с "Црвеной Звездой" не заявлен Шакири

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о причинах отсутствия в заявке на матч с "Црвеной Звездой" Джердана Шакири.

"Мы едем в потрясающий город Белград и собираемся играть в футбол. Мы видели много рассуждений по поводу того, какой приём Шакири мог бы получить в Сербии, и хотя понятия не имеем, что бы произошло, мы хотим поехать туда и на сто процентов сфокусироваться на футболе, не думая о чём-либо ещё.

Мы – "Ливерпуль", большой клуб, футбольная команда, никакого другого посыла у нас нет. И тем более никаких политических идей не несем, - цитирует Клоппа пресс-служба "Ливерпуля".Мы должны проявлять уважение и избегать любых факторов, которые могут сбить нашу концентрацию во время матча. Шакири не был включён в заявку, и отнёсся к этому с пониманием. Он наш игрок, мы любим его, и он ещё сыграет за "Ливерпуль" еще много раз, но не во вторник".

Матч "Црвена Звезда" - "Ливерпуль" пройдет 6 ноября на стадионе "Райко Митич" в Белграде.

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