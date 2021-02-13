Юрген Клопп оценил шансы "Ливерпуля" на чемпионство в АПЛ

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Юрген Клопп оценил шансы "Ливерпуля" на чемпионство в АПЛ

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил мнение, что его команда потеряла шансы на чемпионство после поражения от "Лестера" (1:3) в матче 24-го тура чемпионата Англии.

"Я думаю, что нам не удастся сократить отставание от лидера. Мы хорошо играли с "Лестером" и должны были побеждать. Но играть хорошо нужно постоянно и не допускать ошибок. Мы дважды ошиблись и соперник забил два гола", - приводит слова Клоппа Sky Sports.

После 24 туров "Ливерпуль" занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги и отстает от лидирующего "Манчестер Сити" на 13 очков.

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Карыч:"Пока Лео не сделает каминг-аут , Барсу так и будут 3б4ть каждый год и сезон!"

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Карыч
Карыч

Первоклашка: "Пока блохастый блох не вытравит - не видать бомжу чемпионства как своих немытых ушей ))))))))

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