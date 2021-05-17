Юрген Клопп поделился ожиданиями от концовки сезона
Фото: твиттер "Ливерпуля"/Автор неизвестен
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о своих ожиданиях от концовки сезона в АПЛ.
"Попадание в Лигу чемпионов на будущий сезон будет абсолютно невероятным событием. Это будет одним из самых больших достижений в моей жизни. Я знаю, как это звучит, но это правда.
Если вы собираетесь написать книгу о любом футбольном сезон, чтобы потом впасть в депрессию, вы, скорее всего, для этого выберете именно нынешний сезон. Кто прочтёт это, а задумается: "А что случилось? Помню у них произошло это, а потом произошло то — ничего ведь страшного“. Но большинство наших проблем мы не выносили на публику. У нас было много событий, с которыми нужно было разобраться без лишних глаз и ушей.
Я с нетерпением жду матча с "Бёрнли“. С ними будет совсем другая игра, другое мышление, другое настроение. Единственное, что мы знаем — нам будет невероятно трудно. Впервые за много месяцев на стадионе "Тёрф Мур“ появятся болельщики. Шон Дайч, очень умный тренер. Его команда достаточно болезненно проиграла "Лидсу“, так что они захотят нанести ответный удар.
Завтра будет непросто, но квалификация в Лигу Чемпионов и должна быть максимально непростой, так что у меня нет никаких проблем с этим. Нам просто нужно убедиться, что мы готовы. Нам нужно снова оставить на поле все силы и показать, на что мы способны", — цитирует Клоппа Sky Sports.
Также не пропустите: Тухель прокомментировал борьбу за ЛЧ в АПЛ. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Болонья" на выезде спасла ничью в матче с "Вероной"
-
"Шахтер" может купить лидера "Сассуоло"
-
"Тоттенхэм" установил цену за Харри Кейна
-
Юрген Клопп поделился ожиданиями от концовки сезона
-
Тухель прокомментировал борьбу за ЛЧ в АПЛ
-
Конате покинул "Химки"
-
1
Гендиректор "Ахмата" прокомментировал слова Дзюбы о Грозном
-
Мбаппе все еще ведет переговоры с "ПСЖ"
-
"Зенит" опроверг слухи о контакте с Фонсекой
-
Кейн сообщил руководству "Тоттенхэма" о желании уйти
-
Дзюба стал 4-м игроком "Зенита", сделавшим покер
-
Рондон близок к переходу в "Краснодар"
-
"Зенит" интересуется Фонсекой
-
Сульшер высказался о протестах фанатов
-
ЦСКА интересуется молодым талантом "Велеса"
-
Драгович не перейдет в "Динамо"
-
Кроос заболел коронавирусом
-
"Ювентус" дал согласие на переход Дугласа Косты в Бразилию
-
Маммана возвращается в "Зенит"
-
Тедеско высказался о возможном возвращении в "Спартак"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18