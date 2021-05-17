Юрген Клопп поделился ожиданиями от концовки сезона

Фото: твиттер "Ливерпуля"/Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о своих ожиданиях от концовки сезона в АПЛ.

"Попадание в Лигу чемпионов на будущий сезон будет абсолютно невероятным событием. Это будет одним из самых больших достижений в моей жизни. Я знаю, как это звучит, но это правда.

Если вы собираетесь написать книгу о любом футбольном сезон, чтобы потом впасть в депрессию, вы, скорее всего, для этого выберете именно нынешний сезон. Кто прочтёт это, а задумается: "А что случилось? Помню у них произошло это, а потом произошло то — ничего ведь страшного“. Но большинство наших проблем мы не выносили на публику. У нас было много событий, с которыми нужно было разобраться без лишних глаз и ушей.

Я с нетерпением жду матча с "Бёрнли“. С ними будет совсем другая игра, другое мышление, другое настроение. Единственное, что мы знаем — нам будет невероятно трудно. Впервые за много месяцев на стадионе "Тёрф Мур“ появятся болельщики. Шон Дайч, очень умный тренер. Его команда достаточно болезненно проиграла "Лидсу“, так что они захотят нанести ответный удар.

Завтра будет непросто, но квалификация в Лигу Чемпионов и должна быть максимально непростой, так что у меня нет никаких проблем с этим. Нам просто нужно убедиться, что мы готовы. Нам нужно снова оставить на поле все силы и показать, на что мы способны", — цитирует Клоппа Sky Sports.

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