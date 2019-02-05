Юрген Клопп подвел итоги матча с "Вест Хэмом"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал итоги матча с "Вест Хэмом" (1:1) в рамках 25-го тура АПЛ.
"Матч был сложным, мы знали, каков наработанный порядок, но у нас в команде было три других игрока, когда мы это тренировали.
Мы понимаем, что гол был забит из офсайда. Это очко, и это справедливое очко.
У нас бывают взлеты и падения, но в итоге мы поднимаемся. Берем очко и продолжаем", - сказал тренер.
Таким образом, отрыв "Ливерпуля" от "Ман Сити" всего 3 очка.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|25
|62
|2
|Манчестер Сити
|25
|59
|3
|Тоттенхэм
|25
|57
|4
|Челси
|25
|50
|5
|Манчестер Юнайтед
|25
|48
|6
|Арсенал Лондон
|25
|47
|7
|Вулверхэмптон
|25
|38
|8
|Уотфорд
|25
|34
|9
|Эвертон
|25
|33
|10
|Борнмут
|25
|33
|11
|Лестер Сити
|25
|32
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|32
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|25
|27
|14
|Кристал Пэлас
|25
|26
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|24
|16
|Саутгемптон
|25
|24
|17
|Бернли
|25
|24
|18
|Кардифф Сити
|25
|22
|19
|Фулхэм
|25
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|25
|11