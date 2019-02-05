Юрген Клопп подвел итоги матча с "Вест Хэмом"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал итоги матча с "Вест Хэмом" (1:1) в рамках 25-го тура АПЛ.

"Матч был сложным, мы знали, каков наработанный порядок, но у нас в команде было три других игрока, когда мы это тренировали.

Мы понимаем, что гол был забит из офсайда. Это очко, и это справедливое очко.

У нас бывают взлеты и падения, но в итоге мы поднимаемся. Берем очко и продолжаем", - сказал тренер.

Таким образом, отрыв "Ливерпуля" от "Ман Сити" всего 3 очка.