Юрген Клопп признан лучшим тренером АПЛ

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Юрген Клопп признан лучшим тренером АПЛ

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признан лучшим наставником английской Премьер-лиги по итогам сезона-2019/2020 по версии ассоциации тренеров Англии.

Клопп получил награду, которая носит имя легендарного тренера "Манчестер Юнайтед" сэра Алекса Фергюсона.

Напомним, что "Ливерпуль" под руководством Клоппа впервые стал чемпионом за последние 30 лет. Мерсисайдский клуб набрал 99 очков в сезоне, что стало вторым результатом в истории Премьер-лиги. Кроме того, "Ливерпуль" одержал 32 победы, повторив рекорд АПЛ.

Не пропустите: Юрген Клопп рассказал о трансферных целях "Ливерпуля". | http://soccernews.ru
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