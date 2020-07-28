Юрген Клопп признан лучшим тренером АПЛ

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признан лучшим наставником английской Премьер-лиги по итогам сезона-2019/2020 по версии ассоциации тренеров Англии.

Клопп получил награду, которая носит имя легендарного тренера "Манчестер Юнайтед" сэра Алекса Фергюсона.

Congratulations to @LFC Manager Jürgen Klopp for winning The Sir Alex Ferguson trophy for the LMA Manager of the Year #LMAAnnualAwards pic.twitter.com/tJZrjXC0jx — LMA (@LMA_Managers) July 27, 2020

Напомним, что "Ливерпуль" под руководством Клоппа впервые стал чемпионом за последние 30 лет. Мерсисайдский клуб набрал 99 очков в сезоне, что стало вторым результатом в истории Премьер-лиги. Кроме того, "Ливерпуль" одержал 32 победы, повторив рекорд АПЛ.

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