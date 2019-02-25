Юрген Клопп прокомментировал результаты в чемпионской гонке
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал результаты чемпионской гонки с "Манчестер Сити", передает ITV.
Специалист заявил, что чувствует давление на команду.
"Конечно, давление есть. По моему мнению, это положительно влияет, однако мне сложно давать объективную оценку, потому что я сижу здесь и говорю глупости. А "Ливерпулю" нужно учиться играть в такой ситуации. Единственная возможность это реализовать - играть со страстью. Сердце и душа этого клуба - это страсть", - сказал Клопп.
На данный момент "Ливерпуль" с 66 баллами лидирует в чемпионате Англии, "Сити" отстает от них на один балл.
Читайте также: Кейн прокомментировал поражение "Тоттенхэма" от "Бернли"| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Стали известны новые претенденты на пост главного тренера "Лестера"
-
Майка Дина отстранили от работы на матче 28-го тура АПЛ
-
Объективно хороши. Лучшие команды Европы в защите
-
Стало известно, кто лидирует в рейтинге лучших дриблеров в топ-5 лигах Европы
-
"Интер" готов внести серьёзное изменение в новый контракт Икарди
Лента новостей
-
Аллегри поощрил футболистов после матча с "Болоньей"
-
Экс-игрок "Барселоны" завершил карьеру из-за проблем с сердцем
-
Появился полный отчет о гибели Салы в авиакатастрофе
-
Уткин сдержал обещание, данное "Краснодару"
-
Экс-звезда "Зенита" задолжала бывшей жене громадную сумму
-
Два топ-игрока Примеры обменялись футболками
-
Стали известны новые претенденты на пост главного тренера "Лестера"
-
"Челси" принял решение по будущему голкипера команды
-
Юрген Клопп прокомментировал результаты в чемпионской гонке
-
Сульшер подарил футболку команды "Королю Севера"
-
Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" ярко высказался о Сульшере
-
Майка Дина отстранили от работы на матче 28-го тура АПЛ
-
Тульский "Арсенал" сделал заявление о матче с ЦСКА
-
Президент "Зенита" поддержал идею переименования станции метро в честь клуба
-
Фанаты "Спартака" высмеяли клуб
-
Капитан дортмундской "Боруссии" вернулся в строй
-
Объективно хороши. Лучшие команды Европы в защите
-
Руководство "Барселоны" обеспокоено состоянием здоровья топ-игрока
-
Черчесов высказался об инциденте, связанном с голкипером "Челси"
-
Матч 19-го тура РПЛ перенесен
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|66
|2
|Манчестер Сити
|27
|65
|3
|Тоттенхэм
|27
|60
|4
|Арсенал Лондон
|27
|53
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|52
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Уотфорд
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|40
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|36
|10
|Борнмут
|27
|34
|11
|Эвертон
|27
|33
|12
|Лестер Сити
|27
|32
|13
|Кристал Пэлас
|27
|30
|14
|Бернли
|27
|30
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|28
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|17
|Кардифф Сити
|27
|25
|18
|Саутгемптон
|27
|24
|19
|Фулхэм
|27
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|27
|11