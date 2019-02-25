Юрген Клопп прокомментировал результаты в чемпионской гонке

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Юрген Клопп прокомментировал результаты в чемпионской гонке

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал результаты чемпионской гонки с "Манчестер Сити", передает ITV.

Специалист заявил, что чувствует давление на команду.

"Конечно, давление есть. По моему мнению, это положительно влияет, однако мне сложно давать объективную оценку, потому что я сижу здесь и говорю глупости. А "Ливерпулю" нужно учиться играть в такой ситуации. Единственная возможность это реализовать - играть со страстью. Сердце и душа этого клуба - это страсть", - сказал Клопп.

На данный момент "Ливерпуль" с 66 баллами лидирует в чемпионате Англии, "Сити" отстает от них на один балл.

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