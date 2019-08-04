Юрген Клопп рассказал, какая первая цель стоит перед "Ливерпулем"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, о первой цели команды на следующий сезон. Об этом информирует L’Équipe
"Чем выше мы поднялись, тем сложнее улучшаться. Нам много нужно сделать. После каждого сезона нужно стараться выходить на новый уровень. Это наша первая цель на следующий сезон", - сказал тренер.
Напомним, сегодня, 4 августа, "Ливерпуль" встретится с "Манчестер Сити" в матче за Суперкубок Англии. Начало - в 17:00 (мск).
В минувшем сезоне подопечные Клоппа выиграли Лигу чемпионов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16